Madagascar: Précipitations - Proches des valeurs normales jusqu'en fin février

La seconde quinzaine de février renoue avec les pluies normales par rapport à celles attendues durant cette période précise de l'année.

Après les épisodes de « sécheresse » observés principalement durant le mois de janvier, c'est désormais le début de la reprise des pluies sur presque toute l'étendue du territoire national depuis la première quinzaine de ce mois de février.

Constat confirmé par le bulletin de prévision des précipitations intra-saisonnières émis, cette semaine, par la direction des recherches hydrométriques au sein de la direction générale de la météorologie.

En effet, d'après les prévisions, les précipitations continueront à être proches de la normale sur les plateaux centraux, le littoral Est et le centre Ouest de Madagascar, durant la dernière quinzaine de février, 16 au 28 février 2017.

Durant les cinq prochains jours, à partir de demain, entre 15,2 mm et 44,8 mm de précipitations seront observées dans les régions d'Analanjirofo, Alaotra Mangoro, Atsinanana, Analamanga, Bongolava, Itasy, Vakinankaratra, Melaky, Menabe, Amoron'i Mania, Haute Matsiatra, Vatovavy Fitovinany, Ihorombe, Atsimo-Atsinanana et la partie Nord de l'Atsimo-Andrefana.

Séquences sèches.

En revanche, les régions de l'extrême Sud notamment l'Androy et l'Anosy pourront connaître des séquences sèches. Un peu moins de précipitations (entre 5,5 mm et 16,3 mm) pour ces deux régions, mais également pour les régions Diana, Sofia, Boeny, Betsiboka, et la partie Sud de l'Atsimo-Andrefana.

Même situation, ou presque les cinq jours suivants, du 21 au 25 février 2017 durant lesquels, des précipitations d'une valeur comprise entre 18,3mm et 58,8mm seront observées dans presque toutes les régions, hormis l'Anosy et Androy où il ne sera observé qu'entre 3,5mm et 14,2 mm de pluie.

Il en sera de même durant les trois derniers jours de février où il ne tombera que 2,6mm à 13,4 mm de pluie dans ces deux régions ainsi que dans les régions Analanjirofo, Alaotra Mangoro, Atsinanana et Atsimo-Atsinanana.

En somme, les pluies qui tomberont sur l'ensemble de la Grande île se rapprochent des valeurs normales de saison, sauf pour la partie Sud où il fera plus sec.