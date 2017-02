Algérie: Ligue 1 Mobilis (20e journée) - Un nouveau leader en vue, derby algérois indécis au 5 juillet

Cette journée sera tronquée de trois rencontres : MC Oran-MC Alger, JS Saoura-RC Relizane et CA Batna-JS Kabylie, en raison de la participation du MCA, JSS et la JSK aux compétitions africaines .

En bas du tableau, le DRB Tadjenanet (14e, 17 pts), battu à Relizane par le RCR (3-1) n'aura plus droit à l'erreur à domicile face au CS Constantine (10e, 21 pts) s'il veut rester dans la course pour le maintien.

Un match à "six points" pour les Sétifiens, qui veulent mettre plus de pression sur le leader actuel le MC Alger (1er, 34 pts), dont le match face au MC Oran est reporté en raison de son engagement en Coupe de la Confédération africaine (CAF).

Alger — La 20e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis de football prévue ce week-end, sera dominée par l'affiche entre l'ES Sétif (3e, 32 pts) et l'USM Bel-Abbes (2e, 33 pts), alors que le derby algérois entre le NA Hussein-Dey et l'USM Harrach s'annonce indécis.

