Ile Maurice: MK - «Je suis heureux d'être de retour», dit Mike Seetaramadoo

C'est la première fois qu'il réagit depuis qu'il est sous les feux des projecteurs.

Dans une communication émise en interne au sein de la compagnie Air Mauritius hier, pour annoncer la réintégration de Mike Seetaramadoo, l'Executive vice-president Commercial and Cargo se confie : «Je suis heureux d'être de retour et je souhaite remercier l'équipe pour avoir tenu le fort durant ces derniers mois. Nous avons beaucoup de défis et d'opportunités devant nous et ma priorité est de fournir les résultats escomptés.»

Le communiqué, en date du mardi 14 février, explique que Mike Seetaramadoo a repris ses fonctions hier après que le comité disciplinaire présidé par Sanjeev Ghurburrun a conclu que «l'accusation portée contre lui n'a pas été prouvée». L'on apprend également que Mike Seetaramadoo sera responsable des ressources humaines, outre ses responsabilités d'EVP Commercial et Cargo.

Celui-ci avait été interdit de ses fonctions le 4 octobre dernier pour insubordination alléguée envers Megh Pillay, alors Chief Executive Officer de MK. Mike Seetaramadoo a été traduit devant un comité disciplinaire suite à des recommandations faites indépendamment par deux conseils légaux, Mes Ravin Chetty et Désiré Basset, ancien représentant légal de MK dans cette affaire. Sans compter, les lettres de dénonciations qui ont atterri à la commission anticorruption. Des lettres dans lesquelles l'EVP Commercial et Cargo de MK est accusé de ne pas posséder les qualifications requises pour ce poste et se retrouve même parmi les 50 candidats sur 70 non-éligibles à ce poste.

Dans le même temps, les lobbies s'intensifient pour le retour de Manoj Ujoodha à la direction d'Air Mauritius. Cet ancien proche de Navin Ramgoolam, qui a été Chief Executive Officer de MK de novembre 2006 à octobre 2010, est aussi connu pour sa proximité avec l'ancien Premier ministre adjoint Xavier-Luc Duval. Manoj Ujoodha, qui dément pour l'heure l'information, bénéficierait du soutien de Mike Seetaramadoo.