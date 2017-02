Algérie: Clôture de la session du secrétariat général de l'Union des hommes de lettres et écrivains arabes à Alger

Alger — La session du secrétariat général de l'Union générale des hommes de lettres et écrivains arabes a été sanctionnée mardi à Alger par l'adoption d'un communiqué final et des décisions réglementaires et l'adhésion de l'Arabie Saoudite.

Le communiqué final rendu public par l'Union a appelé à "la libération des territoires arabes occupés" , condamnant "tout appel à l'extrémisme et à la violence" et "toutes formes de terrorisme".

Saluant "les hauts faits des jeunes palestiniens", le communiqué a appelé la communauté internationale à intervenir et les factions palestiniennes à "unir leurs efforts". Il a également appelé à "faire face à la normalisation des relations avec l'ennemi sioniste" notamment "la normalisation culturelle" outre "la mise en place d'une commission qui se chargera de la production littéraire en langue arabe des écrivains étrangers".

L'Union a pris l'engagement de traduire dix livres publiés dans les pays arabes, selon le communiqué.

En outre, il a été décidé que la prochaine réunion se tiendra au Caire mi 2017, suivie de Damas fin 2017, Tunis mi 2018 et Abu Dhabi fin 2018.

Le bureau permanent a également décidé le transfert de tous les documents de l'Union générale des hommes de lettres et écrivains arabes se trouvant à Damas et au Caire vers Abu Dhabi, soulignant la nécessité de procéder au dépôt des exemplaires de règlements intérieurs des unions membres dans un délai d'un mois, et fixé un délai de trois (3) mois pour apporter les amendements suggérés pour les règlements intérieurs de l'Union.

Par ailleurs, il a également été décidé la mise en place d'une commission chargée de l'examen du projet de création d'un fonds pour la prise en charge médicale des écrivains arabes.

M. Habib Essayegh, secrétaire général de l'Union des hommes de lettres et écrivains arabes, a déclaré à l'issue de la session que " la réunion était réussie" à l'exception de quelques désaccords portant notamment sur la composante de l'Union nationale des écrivains soudanais.

Le Yémen s'est absenté "pour cause de déplacement impossible". Le Maroc était, quant à lui, également absent " en raison de la coïncidence de la session avec des engagements pris antérieurement par l'union des écrivains marocains".

Par ailleurs, le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, a reçu mardi le Président du Conseil des clubs littéraires arabes de l'Arabie saoudite, Mohamed Boudi, le Président de l'Union des écrivains tunisiens et de l'Union des écrivains du Maghreb arabe, Salaheddine Lahmadi, ainsi que le membre du Bureau exécutif de l'Union des écrivains de Mauritanie, Mohamed Ould Amjad.