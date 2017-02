La situation judiciaire marquée par la démission du magistrat Ibrahima Hamidou Dème du Conseil supérieur de la magistrature (Csm) et le débat qui s'en est suivi, n'ont pas laissé de marbre le bâtonnier de l'Ordre national des avocats, Me Mbaye Gueye. Interpellé hier, mardi 14 février, au sortir de la rentrée solennelle de la Conférence des stages de l'année 2017 du barreau national, il a soutenu que l'indépendance de la justice est un débat théorique qui ne peut pas mener à des conclusions probantes. Car l'indépendance du magistrat est une chose individuelle. Par ailleurs, le patron du barreau sénégalais est revenu sur les réticences notées quant-à la présence de l'avocat dans les commissariats de police et brigades de gendarmerie dès les premières heures de l'interpellation surtout lors des interrogatoires en rapport avec le terrorisme. Me Mbaye Gueye a aussi livré ses conseils à ses jeunes frères qui viennent d'intégrer la profession.

Quelles appréciations faites-vous de l'indépendance de la justice, surtout après la démission du magistrat Ibrahima Hamidou Dème du Conseil supérieur de la magistrature ?

Je ne m'hasarderai jamais dans des débats théoriques. En ce qui me concerne, je considère que l'indépendance de la justice est un débat théorique qui ne peut pas mener à des conclusions probantes. Chacun peut dire que telle justice est indépendante, telle autre justice ne l'est pas. L'indépendance de la justice dépend de celui qui apprécie. Je parlerai plutôt de l'indépendance du juge. C'est ce terme-là qui engage la responsabilité du magistrat. Lorsqu'on dit au magistrat, il faut juger en âme et conscience, au nom du peuple, c'est à ce magistrat là d'être conscient de sa responsabilité. Il doit être à égale distance avec toutes les parties. Je considère que juger comporte un risque, mais en épousant la profession de juger, on mesure ces risques-là. Dans tous les pays du monde, le pouvoir cherche, d'une manière ou d'une autre, à domestiquer la justice, en tout cas, à la rendre moins dangereuse possible. Il appartient au magistrat de faire prévaloir son courage, sa liberté et son indépendance. Pas seulement du pouvoir politique, il faudrait qu'on soit juste. L'indépendance du magistrat, ce n'est pas seulement le politique, c'est également l'économique et le social.

Le pouvoir exécutif ne devrait-il pas se retirer du Conseil supérieur de la magistrature ?

Ce n'est pas mon avis. Mon avis est que le président de la République est la clé de voûte des institutions. Il doit donc, à la fin de son mandat, répondre auprès du peuple sénégalais de la manière dont il a géré nos institutions. Et, la justice est une institution de la République. Ce n'est pas le Conseil supérieur qui garantie ou enlève l'indépendance du magistrat. L'indépendance du magistrat est une chose individuelle. Le magistrat Ibrahima Hamidou Dème a exprimé une situation d'une certaine manière. Je ne pense pas qu'il soit le premier ou le dernier qui le fera. Il faut qu'on essaye de comprendre ce qu'il a dit. Qu'on essaye d'en tirer le positif et d'améliorer le système avec ça et qu'on ne dise pas que tout ce qu'il a dit est complément négatif. Je pense qu'en parlant de cette façon, il veut simplement donner un électrochoc pour pousser les gens à agir dans le bon sens.

Quelle est votre lecture du refus de la présence de l'avocat lors de première heures de la garde à vue, surtout quand il s'agit d'interrogatoires dans le cadre d'affaires liées au terrorisme ?

La présence de l'avocat dès les premières heures de l'interpellation est mal comprise par certaines autorités étatiques. Le droit de la défense est un principe sacré, le protéger est une vertu de justice. Les magistrats doivent veiller à son respect et à sa garantie. Les droits de la défense s'entendent aussi bien dans la phase d'enquête que de la phase d'instruction et le jugement. C'est pourquoi, le règlement de l'Uemoa est venu à son heure, en consacrant la présence de l'avocat dès l'interpellation. Il est regrettable que l'accueil qui lui a été réservé ait conduit à des entorses regrettables sur certains points. Alors que nos Etats, parce qu'ils se disent démocratiques, doivent être toujours à l'avant-garde des évolutions juridiques et judiciaires. La présence de l'avocat dès l'interpellation aurait pu recevoir un accueil beaucoup plus juste qu'une méfiance que rien ne justifie.

Quelle est la menace pour la présence de l'avocat dans un contexte où les nouvelles technologies connaissent un développement fulgurant ? Dans un contexte où nos moindres déplacements sont épiés, nos moindres faits rétractables grâce à nos outils quotidiens ?

La lutte contre le terrorisme est un combat commun qui ne doit pas, toutefois, justifier certaines entorses à la règle. Considérer et traiter toute personne simplement soupçonnée comme étant un terroriste, le priver de tous ses droits, est une injustice que la défense ne saurait accepter. Je suis sidéré lorsqu'on prend une personne pour des faits de terrorisme et qu'on lui dise: «vous n'avez aucun droit avec une garde à vue à l'infini, une détention difficile et hautement surveillée». Nous ne devons pas avoir peur d'accroitre les pouvoirs de la défense qui, en contre partie, veillera au respect absolu du à la justice et à ses institutions comme dans la pure tradition des barreaux. Il n'y a aucune raison que la défense, au Sénégal et généralement en Afrique, ne connaisse d'autres avancées.

De jeunes avocats viennent d'être promus à la profession. Quels conseils leurs donnez-vous ?

Les jeunes avocats doivent être humbles et compétents. L'humilité, dit-on, précède et facilite la gloire. La compétence, quant-à elle, suppose la conscience, la connaissance, le courage et la confiance. Conscience, parce que l'avocat doit avoir la pleine mesure de sa mission, de ses responsabilités. Connaissance, parce que l'avocat doit aussi maitriser les règles de fond que celles de procédures. Courage, parce qu'il en faut pour porter un combat, il en faut pour toujours éviter le blâme de l'avenir. Confiance, car parce que lorsqu'on prétend porter le combat des autres, on ne doit laisser entrevoir aucune insuffisance. La compétence est une obligation déontologique et professionnelle. L'avocat doit veiller à ses écrits, à ses paroles et à ses postures. Le jeune avocat ne doit également perdre de vue le bien-être de ses pairs, en veillant à sa réussite personnelle, pour une image reluisante de la profession.