Ile Maurice: Fonction publique - La State House sans chef de cabinet

Ils sont népalais, indiens, ghanéens ou bangladais... Quarante étrangers - 37 hommes et trois… Plus »

Pourtant, Ameenah Gurib-Fakim a renouvelé sa requête à plusieurs reprises pour que le bureau du Premier ministre approuve son choix de celui qui, outre la rédaction des discours et des messages, devra également s'occuper de toutes les procédures protocolaires et fonctions d'État, tout comme de la gestion des ressources humaines, financières et administratives du Château du Réduit.

Nirmala Bheenick, la dernière Secretary to the President en date, n'a été en poste à la State House que deux mois durant, avant d'être mutée au ministère de la Santé. En novembre, elle avait succédé à Dass Appadu qui, lui, a passé quatre ans à ce poste avant d'être transféré à la Fonction publique. Mardi 14 février, il a été remplacé par Iona Melanie Oree, qui, elle, n'a fait que 13 jours à l'Éducation, depuis le dernier remaniement.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.