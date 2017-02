Victoria, Seychelles — Les Seychelles prévoient d'offrir des points d'accès Wifi gratuits sur les trois principales îles du pays plus tard en 2017, a déclaré un haut responsable du Département des technologies de l'information et des communications « Department of Information and Communications Technology » (DICT).

Les points d'accès internet sur l'île principale seront situés à Victoria, la capitale, Beau Vallon au nord de l'île principale Mahe, et Anse Royale au sud. Ils seront également offerts à Grand-Anse et Baie Ste Anne sur la deuxième île la plus peuplée, Praslin, ainsi qu'un emplacement sur la troisième île, La Digue.

Le projet est encore en phase d'évaluation qui durera environ un mois et commencera six mois à compter de la date de signature du contrat par le soumissionnaire retenu.

«Le but du projet est d'améliorer l'accès internet pour la population», a indiqué Hendrick Andre, Directeur Général du département informatique de la DICT.

Le gouvernement des Seychelles financera le projet. Des mesures de sécurité pour empêcher l'abus du service seront mises en œuvre par la société qui remportera le contrat.

Il y'a actuellement quatre fournisseurs de services Internet aux Seychelles, un archipel de 115 îles dans l'Océan Indien. Il s'agit d'Airtel, de Cable and Wireless, d'Intelvision et de Kokonet.