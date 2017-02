Sénégal: 1er tour coupe de la ligue - Le Jaraaf réussit le carton face à la Renaissance

En attendant la reprise du championnat, l'équipe de Jaraaf s'est mis au chaud hier, mardi, en dominant largement l'équipe de la Renaissance de Dakar (L2) pour le premier tour de la Coupe de la Ligue. Avec l'ancien sociétaire de NiaryTally, Abdoulaye Bâ, qui a fait ses débuts au sein de la formation, les «Vert et Blanc » se sont imposés sur la marque de 4 à 0. En lever de rideau l'équipe de Dakar Sacré-cœur (L2) a sorti l'équipe de Ndar Guedj ( L2) sur la marque de 2 à 1.

Le Jaraaf a réussi le carton hier, face à la Renaissance (Ligue 2) en match comptant pour le premier tour de la Coupe de la Ligue. Les Vert et Blancs se sont largement imposé devant les Dakarois (4-0). Sous le sillage qui fait Abdoulaye Ba qui fait ses débuts au sein de l'équipe, les « Vert et Blancs » se sont vite mis sur le chemin des buts. C'est Abdoulaye Ba qui a ouvert la première mèche à la 21e minute. Au retour des vestiaires, le Jaraaf profitera du retour des vestiaires pour corser l'addition. Après le pénalty transformé par Mor Soumaré à la 51e minute, c'est Oumar Gassama qui s'y met à la 51e min. Daouda Guéye va clôturer la marque avec un corner rentrant à la 79e minute.

« On savait que l'on allait jouer un match difficile. Heureusement que l'on a marqué très tôt. Ce but nous a libéré. C'était un bon match dans l'ensemble. On a marqué des buts. Mes joueurs se sont bien appliqués. C'est la coupe. Il faut se concentrer dans le travail par ce qu'il y a beaucoup de match qui nous attendent », se félicite l'entraîneur Malick Daff relevant les débuts de l'ancien meneur de jeu de NiaryTally dans la compétition.

«On a été efficace avec le retour de Abdoulaye Bâ. Il a été très bon. Il faudra encourager les joueurs à travailler. Abdoulaye Ba est un génie et tout le monde souhaite l'avoir dans son équipe. Nous l'avons au Jaraaf et nous sommes contents. Ce n'était pas évident pour son premier match. Il lui des match pour être plus en jambe. Avec un coup de génie, il a su faire la différence », souligne t-il Il rappelle que l'objectif de la saison « est d'aller le plus loin possible en jouant les matchs les uns après les autres. Il faut être persévérant en se disant que les matchs se suivent mais ne se ressemblent jamais. On a été cohérent parce que ce n'et pas évident de marquer quatre buts dans un championnat ».En lever de cette rencontre, l'équipe de Dakar Sacré-cœur (L2) a éliminé l'équipe de Ndar Guedj (L2) sur la marque de 2 à 1.