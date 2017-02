Ils sont népalais, indiens, ghanéens ou bangladais... Quarante étrangers - 37 hommes et trois… Plus »

Le père et la belle-mère ont été arrêtés et placés en détention en raison des contradictions dans leurs versions des faits. Soumis à un interrogatoire serré, ils sont revenus sur leur version initiale selon laquelle l'enfant avait été retrouvé dans une fosse septique.

Le corps inanimé du petit Ezra Firmin avait été découvert dans une fosse septique à La Marie, jeudi dernier. Dans un premier temps, on pensait à une noyade. Cependant, l'autopsie a révélé que le bébé est mort d'un œdème cérébral et pulmonaire.

Christophe Firmin et Marie Elodie Rihana Jules, âgés respectivement de 29 ans et 19 ans, ont eu à payer une caution de Rs 7 000 chacun. Ils ont également signé une reconnaissance de dettes de Rs 50 000.

Ils avaient été arrêtés après la mort d'Ezra Firmin, 19 mois, à La Marie. Christophe Firmin et Marie Elodie Rihana Jules, le père et la belle-mère du bébé, ont comparu devant le tribunal de Curepipe, le mercredi 15 février. Ils ont retrouvé la liberté conditionnelle.

