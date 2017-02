Pour répondre aux exigences des populations et éventuellement aux remarques de Doing business, le ministre de la fonction publique de la rationalisation des effectifs et du renouveau du service public, Viviane Bampassy accompagnée de ses deux collègues le ministre de l'hydraulique, Mansour Faye et du renouveau urbain, Diéne Farba Sarr a lancé hier, mardi 14 février, l'initiative à résultats rapides (IRR), avec l'appui de la Banque Mondiale. L'objectif est de faciliter les autorisations de lotir, les branchements en eau.

Après deux de jours travail, des experts sur les difficultés d'exécutions rapides des branchements en eau et sur l'autorisation de lotir, les ministres de la fonction publique, de l'hydraulique et du renouveau urbain ont procédé au lancement de Initiative à résultats rapides pour accélérer les processus.

"Cette activité entre dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'actions prioritaires (PAP) issu du forum national de l'administration. L'atelier de lancement vise à démarrer officiellement la mise en œuvre des solutions retenues pour relever les défis soumis aux équipes de travail. Un délai de cent (100) jours a été fixé pour produire les résultats", a déclaré Madame la ministre de la fonction publique, de la rationalisation des effectifs et du renouveau du service public, Viviane Bampassy.

Poursuivant son propos, elle ajoute : "cette initiative est la seconde phase pour la simplification et l'allégement sur le vécu des populations. C'est pourquoi, nous avons choisi l'approche initiative à résultats rapides. Les équipes politiques et stratégiques ainsi que les acteurs aussi bien au niveau central et déconcentré sont engagés à accélérer les processus pour les délivrances des actes, dans les meilleurs délais».

D'après elle, le département de Rufisque a été choisi pour accueillir la phase pilote du fait de son extension et sa réserve foncière de Dakar et détient 80% des demandes de lotir, indique t-elle. Quant au ministre de l'hydraulique, il soutient : "Nous témoignons notre satisfaction de faire le diagnostic, sur le retard des branchements en eau et de délivrance des permis de lotir au niveau des autorités qu'au niveau des requérants. Notre souhait sera d'appliquer les résultats de ces deux jours de réflexion».

Et d'ajouter : «notre objectif est d'arriver à un succès universel à l'eau potable à toutes les couches des sociétés. Ses résultats constituent les 9 mesures de Doing business. Cependant, il y aura un guichet dédié aux petites et moyennes entreprises. Ce qui réduira les délais de 75 à 20 jours. Pour les branchements ordinaires de 15 jours à 10 jours, pour les branchements de sociaux de 30 à 10 jours». D'après Mansour Faye «tout est réalisable dés lors que les points de concentrations ont été identifiés». Non sans rappeler que le Sénégal possède l'un des meilleurs branchements.

Dans le même registre, leur collègue, Diéne Farba Sarr rappelle que «cette initiative répond aux exigences du président de la République, Macky Sall, lors du forum de l'administration». «Elle répond aussi aux exigences du Plan Sénégal émergent. Par conséquent, nous allons mutualiser les forces pour rendre plus simples, plus courtoises et plus visibles les demandes de branchement en eau ainsi que soit l'autorisation de lotir", souligne-t-il.

Par ailleurs, Diéne Farba Sarr a estimé qu'il «possible avec tous les services compétents de réduire les délais de délivrance de l'arrêté de l'autorisation de lotir de 120 à 60 jours».