Algérie: Transport maritime - Les ports des pays d'Afrique de l'ouest et du centre face aux défis de la compétitivité

Le ministre sénégalais de la Pêche et de l'économie maritime, Oumar Gueye, a, quant à lui, souhaité que ces réunions aboutissent à des mesures qui révolutionneront l'industrie maritime en Afrique de l'ouest et du centre. « Nos Etats ont pris conscience du rôle des ports », a-t-il indiqué, soulignant la nécessité de la mobilisation des investissements publics et privés.

Le directeur général du port autonome de Pointe-Noire (PAPN), Séraphin Bhalat, qui représente le Congo à ces rencontres, épiloguera sur l'expérience et la pratique de cette plateforme figurant parmi les ports les plus importants en eau profonde dans le Golfe de Guinée.

Les assises de la capitale sénégalaise concernent notamment le 38ème conseil de l'Association de gestion des ports de l'Afrique de l'ouest et du centre (AGPAOC) et la 11ème conférence de l'Association panafricaine de coopération portuaire (APCP).

