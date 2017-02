Depuis un peu plus de trois mois, le trafic ferroviaire sur la voie qui relie le port de Pointe-Noire et Brazzaville est… Plus »

Pour combler le vide et totaliser le nombre dix comme le demandait le projet, nous avons été obligés de prendre aussi les femmes un peu plus agées ».

Cette formation qui permettra aux bénéficiaires d'alimenter le marché local en produit agricole en manque considérable, est le fruit d'une convention signée entre la DGDL (organe technique qui assiste le ministère de l'Aménagement du territoire et des Grands travaux dans l'exercice de ses attributions en matière de développement local) et l'Ong Union des coopératives de développement d'Akwa-Opa.

« Le but de cette initiative est d'affranchir ces jeunes filles-mères de l'assistanat et de garantir leur autonomisation, afin qu'elles puissent se prendre en charge », a déclaré le directeur général du développement locale (DGDL), Fréjus Paulin Mitory, à la clôture de ladite formation, le 14 juillet à la sous- préfecture de Makoua.

