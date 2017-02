Sénégal: Sédhiou/Préélimination du paludisme à l'horizon 2020 - Boudie Samine dans la dynamique

Activités de mobilisation en vue de la pré-élimination du paludisme saisonnier à l'horizon 2020 au Sénégal. Ce défi mobilise les communautés de base de Boudié Samine dans la commune de Bambaly (sud Sédhiou). Ici, l'enclavement routier des centaines de villages et la présence de plans d'eau massifs ne facilitent point le combat contre la maladie. Cependant, la promotion en cours des moustiquaires à longue durée d'action (MILDA) et le soutien de partenaires divers donnent des raisons d'espérer.

Avec son plan stratégique anti-paludisme, l'Etat du Sénégal veut arriver à la phase de pré-élimination de la maladie à l'horizon 2020. Mais ce défi passe par un engagement participatif de l'ensemble des communautés de base au travers de l'adoption de comportement qui éloigne l'agent pathogène à savoir l'anophèle femelle.

A Boudié Samine dans la commune de Bambaly, des activités de mobilisation sociale sont en cours pour promouvoir l'utilisation des moustiquaires imprégnées à longue durée d'action et la salubrité du milieu. En sus de l'action du district sanitaire de Sédhiou, l'association «Kandéma» et ses partenaires français, les amis et anciens de la Casamance sont venus en appoint pour porter l'estocade au vecteur du paludisme.

AnsouBandia technicien supérieur de santé à la retraite et membre du comité de santé de BoudiéSamine a souligné que «nous nous sommes engagés à faire le plaidoyer dans le cadre de la sensibilisation sur l'utilisation des moustiquaires imprégnées à longue durée d'action appelées (MILDA). L'activité a lieu grâce à l'appui du district sanitaire de Sédhiou. Nous en avons profité pour faire un don d'un lot de médicaments et de consommables du genre coton, dakin, des compresses, du sparadrap, des cannes et béquilles de plus d'un demi-million de CFA».

M. Bandia d'ajouter que «ce matériel est reçu par le canal de l'association Kandéma (entraide en mandingue) grâce au soutien de l'association des amis et anciens de la Casamance réputée dans le soutien aux communautés de base en matière de santé et d'éducation ». Mme Diom Bernadette Daba Marone, l'infirmière chef de poste de Boudié Samine se réjouit de ce geste de haute portée humaniste et invite d'autres bonnes volontés à faire autant. «Ce lot de matériels arrive au moment opportun. On s'en félicite et nous exhortons les uns et les autres à suivre cette dynamique afin de nous appuyer dans la construction du domicile de l'infirmier chef de poste, la sage-femme et d'une ambulance», plaide-t-elle.

De Bambaly à Marsassoum en passant par Djirédji, Madina Souané, Singhère et Sibicouroto, l'enclavement des localités plombe toute action de développement malgré la disponibilité des ressources naturelles et humaines susceptibles de porter la croissance de loin mieux que la précarité ambiante et actuelle.