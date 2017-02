Sénégal: Problématique de l'emploi aux jeunes - La recette de la Cejdes

La Convergence des étudiants et diplômés chômeurs a animé hier, mardi 14 février une conférence sur «l'Emploi des jeunes». Elle a profité de l'occasion pour demander aux pouvoirs publics d'orienter toutes leurs énergies sur une prise en charge effective des préoccupations des jeunes en matière d'emploi en favorisant l'entreprenariat.

Conscients que le gouvernement du Sénégal ne peut pas donner de l'emploi à tout Sénégalais, la Convergence des étudiants et jeunes diplômés du Sénégal (Cejdes) a décidé de prendre cette question à bras le corps. Selon elle, c'est à travers l'entreprenariat que les jeunes pourront trouver des solutions à cette «épineuse» question. «Pour résoudre le problème de l'emploi des jeunes, le gouvernement doit tenir un langage véridique aux personnes en attente d'emploi, pour les faire comprendre qu'il ne peut pas donner à tout le monde du travail, parce qu'il n'a pas les moyens», a fait savoir le président de la Convergence des étudiants et jeunes diplômés du Sénégal, Mamadou Coumba Diouf.

Toutefois, il a avancé que : « l'Etat a l'obligation et le devoir de créer les conditions en soutenant l'investissement et l'innovation». Ainsi, à travers l'université du Plan Sénégal émergent (Pse), qu'ils ont lancé hier, mardi 14 février à Dakar, la structure compte mettre le focus sur l'information. Ainsi, à travers une caravane, ses membres vont sillonner les régions du Sénégal pour apporter la bonne information à leurs frères et sœurs des autres localités. «On parle beaucoup de solutions pour une sortie de crise des jeunes. Cependant, c'est regrettable de voir que les forums se passent à Dakar, dans les hôtels et autres et non dans les lieux accessibles à la jeunesse», a déploré M. Diouf.

Et d'ajouter : «les jeunes diplômés des autres régions ont aussi le droit d'avoir les bonnes informations disponibles pour pouvoir prétendre à l'emploi, mais, malheureusement, ils ne sont pas informés et ni impliqués dans les programmes de jeunes». Aujourd'hui, avec le Plan Sénégal émergent, la plateforme des jeunes, reste confiant que des solutions pourraient y être apportées.

Pour le directeur du Bosse, Ibrahima Diagne, le Plan Sénégal émergent s'appuie sur des compétences dont la formation des jeunes. Ainsi, dans le cadre de la modernisation de l'économie du pays, M. Diagne demeure convaincu que la «jeunesse peut jouer grandement sa partition en y apportant sa créativité à travers l'entreprenariat».

«Le (Pse) s'est fixé comme objectif de créer 600 mille emplois à l'horizon 2030. Pour ce faire, il doit s'appuyer sur des compétences et les jeunes doivent miser sur la formation et la créativité», a t-il fait savoir.

Rappelons que la rencontre a vu la participation du Fonds des Nations-Unies pour la population (Unpf), du bureau international du travail entre autres.