Sénégal: Basketball masculin/Coupe st michel - Place aux quarts de finale

Le coup d'envoi des quarts de finale de la Coupe Saint-Michel sera donné ce mercredi au avec deux duels alléchants prévues à partir de 17 h au stadium Marius Ndiaye. Victorieuse de la dernière édition, l'Union Sportive de Ouakam, va défendre son titre en affrontant les promus de la Jeanne d'Arc.

Après quelques saisons passées en division inférieur, les «Bleu Blanc» et non moins pensionnaire du Collège Saint Michel, auront à cœur de marquer leur retour. Surtout dans cette compétition phare qui a longtemps fait leur bonheur et considéré pendant longtemps comme une chasse-gardée. Ce pour l'avoir remporté à douze reprises. Mais c'était au temps où cette formation des « Bleu Blanc » dominait le basket ball masculin.

Aujourd'hui, elle cherche plus à s'accrocher au wagon qui mène au play off masculin. Mais aussi en profiter pour donner des couleurs à sa saison avec un trophée au bout. L'Union sportive ouakamoise qui défendra le trophée remporté la saison écoulée aura quant elle à cœur aussi de donner un coup de fouet à sa saison si l'on sait qu'elle peine déjà à décrocher sa qualification aux play-offs. En lever de rideau, les débats s'annoncent également très serrés entre l'Asfa et Mermoz Iam, deux formations qui partagent la même la poule B du championnat de National 1.

Les Militaires qui ont déjà validé leur ticket pour les play-offs tenteront de renouer avec la Coupe Saint Michel qui les fuit depuis plusieurs saisons. C'est la deuxième équipe la plus titrée après la Jeanne avec 9 trophées d'Arc à leur palmarès. Devant les militaires se dressera une formation sicapoise qui postule à la sixième au classement de la poule B et à la recherche de la qualification pour les play off. Les quarts de finale se poursuivent demain jeudi avec les affiches qui opposent le Sibac à l'AS Douanes et le Saltigué de Rufisque au Duc.