Sénégal: Gestion transparente des entreprises - L'isa pour une application éffective du code de gouvernance

Allant dans le même sens, Mamadou Makhtar Diagne, directeur de l'appui au secteur privé au ministère de l'économie, des finances et du plan a estimé que pour accéder aux financements, l'entreprise a besoin de plus de transparence et d'équité dans le traitement. «La gouvernance d'entreprise permet d'assurer ce qui apporte des ressources à l'entreprise. C'est le financement bancaire, les appuis financiers font par les bailleurs. Il faut que l'entreprise soit dans une posture de transparence de diffusion d'une information de qualité. La symétrie d'information est l'un des leviers important pour l'engagement des établissements financiers dans les projets qui leur sont proposé. Donc, il faut cela pour assurer les bailleurs et les actionnaires», a-t-il laissé entendre.

«La gouvernance d'entreprise, c'est le levier qui permet aux entreprises d'assoir des décisions correctes dans leur gestion et leur stratégie. S'il n'ya pas une bonne gouvernance, il ne peut pas y avoir de décisions correctes et une mise en œuvre de stratégie d'entreprise en vu de son développement », a expliqué Mamour Fall, secrétaire permanent de l'institut sénégalais des administrateurs.

