Congo-Brazzaville: Entreprenariat juvénile - Plus d'une vingtaine de salons de coiffure équipés par la fondation Quentin Brown

Quant à connaitre ce qui se cache derrière ce don, Quentin Ondonda a avoué que « derrière chaque chose, il y a toujours une multitude de raisons, d'informations et de projets. Si les habitants de Nkombo l'invitent à prendre d'autres directions telle que la candidature à la députation, la question sera posée le moment venu ». Et de poursuiuvre, « pour le moment, je continue à œuvrer pour le mieux vivre de la population ».

« Nous avons choisi de commencer à travailler à Nkombo et Massengo par charité, comme on dit, qui peut le plus, peut le moins, nous avons commencé avec ce que nous pouvons faire au jour d'aujourd'hui. Force est de constater que ça été un succès au regard de l'adhésion massive de la population, également au niveau du retour sur l'investissement. D'ores et déjà, nous pensons que ce succès entrainera éventuellement d'autres projets qui auront lieux très bientôt. Nous avons travaillé avec les salons de coiffure hommes, mais à très court terme, nous ambitionnons de travailler avec les salons de coiffure femmes et par ricochet des maisons de couture », a déclaré le président de la Fondation Quentin Brown pour le mieux vivre.

