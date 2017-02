Sénégal: Rapport de l'éléction des membres du haut conseil - Les recommandations de la Cena

Notre participation à la Can de cette année s'est terminée à la phase des quarts de finale.… Plus »

Dans la même logique, la Cena a préconisé de mettre en place un système de ramassage des Pv et autres documents destinés aux travaux de la Cnrv, afin que le représentant de la Cena puisse disposer de tous les moyens adéquats pour jouer pleinement son rôle. Il a été noté aussi une mauvaise compréhension de l'heure de la clôture des opérations de dépôt des dossiers de candidatures, au jour du dimanche 14 août 2016 par certains mandataires. Pour ce faire, la Cena propose de sensibiliser davantage les mandataires sur la nécessité d'un respect plus strict de l'heure de la clôture, ou tout au plus, d'engager une réflexion sur cette question à la prochaine revue du Code électoral.

En effet, les services de Doudou Ndir, président de la Commission électorale nationale autonome (Cena) ont émis certaines recommandations à l'endroit de la prochaine Commission technique de revue du Code électoral, afin de renforcer les dispositions pour une meilleurs organisation des futures élections des membres du haut conseil des collectivités territoriales (Hcct). Ainsi, pour une meilleure planification des opérations électorales, la Cena propose le renforcement du système électoral en informatisant, dès la fin d'une élection, les données concernant les élus en vue des consultations à venir. Une recommandation qui fait suite au constat noté, notamment les nombreuses corrections et rééditions des listes concernant 28 départements, par les directions compétentes du Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique.

