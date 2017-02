Sénégal: Internet pour tous d'ici 2025 - La Sonatel connecte le Sénégal

Notre participation à la Can de cette année s'est terminée à la phase des quarts de finale.… Plus »

Pour permettre à bon nombre de ses clients d'accéder à internet, le groupe Sonatel a décidé de réduire ses tarifs. Selon Aminata Niang, directrice marketing, les tarifs internet seront baissés à compter de ce 15 févier. Une baisse moyenne des tarifs de l'internet, le fixe résidentiel haut débit devant varier entre 15 et 20 % de redevances mensuelles et les frais de mises en service des offres Adsl. L'introduction de l'offre Keurgui box permettra aux clients d'avoir accès à l'internet fixe partout avec une innovation majeure qu'est l'option satisfaite ou remboursée.

