Algérie: Handisport / Meeting national d'athlétisme - Plus de 400 participants attendus samedi à Alger

Les prix à l'importation par l'Algérie des produits alimentaires et agroalimentaires ont connu une baisse… Plus »

Il s'agit des meetings de Mascara (janvier dernier), Alger (18 février et 18 mars), Oran (7 avril) et Batna (28 avril), tandis que le championnat d'Algérie est prévu du 18 au 20 mai 2017.

"Les meilleures conditions seront réunies pour une bonne organisation et de très bons résultats. Même pour assurer les homologations des performances mondiales, les outils nécessaires seront sur le terrain, à l'image du ruban d'acier (pour les lancers) et la photo-finish (pour les épreuves)", a souligné Benhabilès qui s'attend à de bonnes performances si les conditions climatiques sont favorables.

Six épreuves et autant de concours (toutes classes et types d'handicap) seront au programme du meeting qui devrait drainer, entre autres, les internationaux dont la plupart sont en préparation actuellement.

Alger — Plus de 400 athlètes (garçons et filles) sont annoncés pour prendre part au meeting d'athlétisme national handisport, prévu samedi au stade annexe de l'Office du Complexe olympique Mohamed-Boudiaf (Alger), a-t-on appris de la Fédération algérienne handisport (FAH).

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.