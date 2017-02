Algérie: Ligue 2 Mobilis (21e journée) - Le derby de la Mitidja à l'affiche

Les prix à l'importation par l'Algérie des produits alimentaires et agroalimentaires ont connu une baisse… Plus »

Six des huit matchs inscrits au programme de ce week-end se joueront en présence du public. Mais les gradins resteront vides à Saïda et Aïn Fekroun, en raison du huis clos qui pèse sur les clubs hôtes.

Même les autres matchs inscrits au programme de cette 21e journée vaudront le déplacement, notamment, le choc des anciens pensionnaires de l'élite CA Bordj Bou Arraridj - AS Khroub, et le déplacement de l'ASO Chlef (9e) chez le MC Saïda (11e).

Dans le bas du classement, les mal classés auront l'avantage d'évoluer à domicile, une bonne occasion pour engendrer de précieux points dans l'optique du maintien, à commencer par le MC El Eulma (avant-dernier) et le CRB Aïn Fekroun (14e) qui accueillent respectivement l'US Biskra (2e) et le WA Boufarik (10e).

Dans le haut du tableau, le Paradou AC leader incontesté et incontestable du championnat accueille le GC Mascara (12e) avec la possibilité de prendre un peu plus le large en tête du classement, où il compte dèja 11 longueurs d'avance sur son premier poursuivant, l'US Biskra, tout en ayant un match en retard contre le MCEE.

