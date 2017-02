Algérie: Tournoi ITF juniors Mehdi-Bouras - Rihane et Sahtali, les seuls Algériens encore en lice

Les prix à l'importation par l'Algérie des produits alimentaires et agroalimentaires ont connu une baisse… Plus »

Chez les filles, cinq des six athlètes engagées ont été éliminées dès les qualifications : Lynda Benkaddour, Nesrine Troubia, Houria Boukholda, Feriel Zitouni et Nada Laraba, au moment où Meriem Azzoug a déclaré forfait au dernier moment.

Les 12 garçons éliminés sont : Samir Hamza Reguig, Amine Yemi, Yanis Azzi, Yannis Benmansour, Redouane Sebih, Mohamed Forkane, Akram Azem, Aymen Abderrahmane Ali Moussa, Mohamed Ali Abibsi et Khalil Adel Radjaâ, Mohamed-Racym Rahim et Hani Kedjour.

L'Algérie avait engagé vingt athlètes dans cette compétition de grade 5, dédiée à la mémoire de l'ancien international junior Mehdi Bouras, décédé en 2013 à l'âge de 24 ans (14 garçons et 6 filles). Finalement, 18 d'entre eux (12 garçons et 6 filles) ont dèja quitté le tournoi, faisant que le duo Rihane - Sahtali soit le seul à avoir subsisté.

