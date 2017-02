Afrique de l'Ouest: Mortalité néonatale - Le taux du Sénégal en dessus de la moyenne en Afrique subsaharienne

La lettre annuelle de la Fondation Bill et Melinda Gates a été publiée hier. Elle met en lumière les progrès accomplis par les pays au Sud du Sahara en matière de lutte contre la pneumonie, la diarrhée et le paludisme. Le Sénégal détient l'un des taux de mortalité néonatale le plus faible dans cette région d'Afrique.

Le taux de mortalité néonatale au Sénégal est inférieur à la moyenne de l'Afrique subsaharienne. L'information est contenue dans un communiqué de la Fondation Bill et Melinda Gates parvenu à la rédaction. Le Sénégal a, en effet, obtenu des avancées significatives en termes de couverture sanitaire. « Le taux de mortalité néonatale au Sénégal est inférieur à celui de l'Afrique subsaharienne », lit-on dans le document. Notre pays fait ainsi bonne figure en Afrique au Sud du Sahara.

De façon globale, la pneumonie, la diarrhée et le paludisme reculent en Afrique. A titre illustratif, les décès d'enfants de moins de cinq ans causés par ces maladies ont diminué de 54 %. En plus, des progrès ont été enregistrés dans la satisfaction des besoins en contraception. Aujourd'hui, 27 % des femmes utilisent différentes méthodes de contraception en Afrique où la pauvreté extrême a diminué de 28 % par rapport aux années 90.

La Lettre de 2017, renseigne le communiqué, est adressée à l'investisseur et philanthrope Warren Buffet et célèbre le progrès incroyable qui a été fait depuis 2006. Ce dernier avait donné 30 milliards de dollars à la Fondation Bill et Melinda Gates. « Son don a permis à la Fondation et à ses partenaires d'investir dans des nouvelles technologies, des solutions qui pourraient sauver des vies, soutenir des familles et diminuer les niveaux de pauvreté extrême », poursuivent les rédacteurs du document.

Rappelons que la Fondation Bill et Melinda Gates aide les pays en voie de développement à améliorer leur système de santé.