Afrique du Nord: Messahel reçoit une importante délégation de la coordination des forces de l'Ouest et du Sud

Alger — Le ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des Etats arabes, Abdelkader Messahel a reçu mercredi une importante délégation libyenne, représentant la coordination des forces de l'ouest et du sud, conduite par le Général Major Salem M'Hamed Djeha.

Cette rencontre fait suite aux multiples visites en Algérie des représentants politiques, hauts responsables, personnalités et parlementaires libyens, et s'inscrit dans le cadre des efforts que mène l'Algérie pour rapprocher davantage les positions des parties libyennes, indique le ministère des affaires étrangères dans un communiqué.

L'entretien a porté sur les perspectives visant à accélérer la dynamique de règlement politique de la crise libyenne dans le sens de la préservation de l'unité et de l'intégrité territoriale de la Libye et de la cohésion de son peuple et tendant à favoriser la dynamique de réconciliation nationale.

Les membres de la délégation libyenne ont fait une présentation sur la situation qui prévaut en Libye aux plans militaire et sécuritaire. Ils ont à ce titre rappelé les capacités que recèlent les forces libyennes dans la perspective de la fondation d'une institution militaire unie. Ils ont fait état des succès remportés dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, notamment à Syrte.

Pour sa part, le ministre Abdelkader Messahel a mis en exergue l'importante contribution de l'Algérie visant au rapprochement entre les parties libyennes, ainsi que son action constante en faveur de la solution politique durable, à travers le dialogue inclusif, la réconciliation nationale, loin de toute ingérence extérieure et l'impératif de mutualiser les efforts des libyens pour bâtir des institutions fortes et légitimes, notamment une armée nationale unifiée.

Le ministre a salué la victoire remportée par les unités d'El Bounian El Marsous dans la libération de la ville de Syrte et dans la lutte contre le terrorisme.

Les représentants libyens ont de leur côté loué les efforts continus de l'Algérie en faveur de la solution politique dans le cadre de l'accord libyen du 17 décembre 2015 et son soutien aux côtés du peuple libyen pour asseoir définitivement la paix, la stabilité et la sécurité dans ce pays frère et voisin.