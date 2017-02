Sénégal: Prévention des accidents de la circulation - Sos pour des passerelles entre Keur Gorgui et Mermoz Pyrotechnie

Les accidents de la circulation préoccupent actuellement les autorités et les usagers de la route. Et il y a une grande part de responsabilité humaine dans ces catastrophes, même s'il ne faut pas ignorer l'état désastreux de certains véhicules de transport. La très grande vitesse à laquelle roulent la plupart des conducteurs sénégalais ne laisse aucune chance aux piétons qui ont la malchance de se trouver sur leur chemin. L'exemple le plus frappant (parmi d'autres) est le tronçon qui traverse en deux voies les cités Keur Gorgui et Mermoz Pyrotechnie.

Les voitures qui viennent du Cices ou des Parcelles Assainies y déboulent à plus de cent kilomètres à l'heure lorsqu'ils descendent du pont et empruntent la voie menant vers le siège d'Orange-Sonatel. Celles qui roulent dans l'autre sens en font de même. C'est comme si ces milliers de chauffeurs empruntant quotidiennement ce tronçon se livraient à un rallye effréné, ignorant royalement les pauvres piétons qui tentent de traverser la route, au péril de leur vie. Un ami m'a dit qu'il y a eu des cas d'accidents mortels sur cette voie, c'est-à-dire des piétons heurtés de plein fouet par des conducteurs inconscients. On dirait même que ces derniers s'amusent à appuyer sur le champignon dès qu'ils voient un piéton sur la route.

Pourtant, chaque jour, le tronçon est fréquenté par des centaines d'hommes, de femmes, d'enfants et de vieilles personnes qui descendent des bus, des taxis et des « cars rapides », vaquant à leurs occupations ou rejoignant leur domicile ou lieu de travail. Depuis quelques années, la zone est devenue un quartier d'affaires, d'études et de résidence, avec de nombreuses banques, compagnies d'assurances, institutions publiques, écoles ou résidences privées. Un ami m'a rapporté qu'il y a eu des cas de chocs mortels impliquant des chauffards qui ont fauché des vies innocentes.

A chaque fois que, du balcon de notre bureau, nous voyons le spectacle de ces voitures roulant à vive allure et faisant fi des règles les plus élémentaires du code de la route, nous avons le frisson. Et nous ne manquons pas de nous poser cette question : qu'attendent les autorités pour ériger des passerelles le long de cette double voie ou d'y creuser des passages souterrains comme il en existe dans d'autres pays ? En attendant, on pourrait bien y ériger des ralentisseurs qui contribueraient certainement à freiner l'ardeur des fous du volant. Une vie n'a pas de prix et il ne faut surtout pas attendre qu'il y ait un drame de plus sur ce tronçon pour réagir. Ce serait trop tard...

Journaliste