Algérie: Conseil de la Nation - Adoption de la composante du nouveau bureau du Conseil

Alger — Le Conseil de la nation a tenu mercredi une séance plénière présidée par Abdelkader Bensalah, président du Conseil, consacrée à l'adoption de la composante du nouveau bureau du Conseil.

Le nouveau bureau du Conseil de la Nation au titre du renouvellement annuel est composé de M. Djamel Ould Abbès, Mme Rafika Kesri du tiers présidentiel, de Zoubir Touafchia et Bouhafs Houbad du groupe parlementaire du parti du Front de libération nationale (FLN), et de Abdelkrim Slimani du groupe parlementaire du Rassemblement national démocratique (RND).

A l'issue de l'adoption, le président du Conseil a salué les efforts déployé par les anciens membres du bureau au service du Conseil et de la nation. Il a félicité également les membres du nouveau bureau pour la confiance dont ils ont été investis.

Après le plébiscite de la composante du nouveau bureau, les membres ont procédé à l'installation des nouvelles commissions permanentes, à savoir la Commission de la défense nationale présidée par Noureddine Kortebi, la Commission des affaires économiques et des finances, présidée par Abdelkader Bensalem, la Commission de l'éducation, de la formation, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et des affaires religieuses présidée par Bachir Chebli.

La Commission des affaires étrangères, de la coopération internationale et de la communauté algérienne à l'étranger est présidée par Mohamed Etabib Lassekri, tandis que Meheni Gherifi préside la Commission de la culture, de l'information, de la jeunesse et du tourisme.

La Commission de l'agriculture et du développement rural est présidée par Mokhtar Yahi et Mohamed Mani préside la Commission des affaires juridiques, administratives et des droits de l'homme, tandis que la Commission de la santé, des affaires sociales et de la solidarité nationale est présidée par Mohamed Zakaria et la Commission de l'équipement et du développement local, par Mohamed Bouchelaghem.