Cote d'Ivoire: Sécurité alimentaire, lutte contre la pauvreté et emplois - Cinq accords de 71 milliards fcfa signés entre la BAD et le pays

Un financement qui va accélérer la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. C'est celui consenti par la Banque africaine de développement (BAD) à l'endroit du gouvernement ivoirien, ce 14 février, à la Primature. Au total, ce sont cinq accords de 71 milliards de FCFA qui ont été paraphés par le ministre de l'Economie et des Finances, Adama Koné, représentant la partie ivoirienne, et Janvier Litsé, Directeur région ouest de la BAD, en présence du Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly.

Le Premier ministre qui a salué le leadership du président de la BAD, Akinwumi Adesina, a expliqué que ces cinq accords concernent principalement deux grands projets agricoles : Un, relatif au Projet d'appui aux infrastructures agricoles dans la région de l'Indénié-Djuablin (PAIAID) et qui prône l'avance pour la pré- paration du projet d'emploi. Et cela est estimé à plus de 3,3 milliards FCFA.

Le deuxième est lié au pôle agro-industriel, dans la région du Bélier, d'un montant total de plus 80 milliards de FCFA mais avec un décaissement de 67 milliards FCFA de la BAD. « Ces deux projets s'inscrivent dans le cadre de la sécurité alimentaire. Ce sont des projets de haute portée économique et sociale. Avec le premier Programme national d'investissement agricole (Pnia 1), l'accent a été mis sur la réorganisation du secteur. La deuxième génération du Pnia sera consacrée à la transformation », a informé Amadou Gon Coulibaly.

Pour sa part, Litsé a expliqué que le projet du Bélier dont la mise en valeur se fera en mars 2017, permettra de produire du riz, du maïs, du manioc, des maraichers, du cacao et de l'hévéa. Il faudra y ajouter l'aquaculture et l'élevage de porc. Une retenue d'eau et l'aménagement de 2160 ha de périmètres irrigués seront mis en place. 461.600 personnes seront touchées par le projet dont 230 000 femmes. Le projet permettra à 800 jeunes diplômés de gagner leur vie. Au total, ce sont 19 000 emplois permanents et 200 Pme qui seront créés.

En prime une production additionnelle de 465.000 tonnes par an de vivrier. Pour terminer, Litsé a insisté sur la sécurisation foncière, le renforcement de la coordination interministérielle et des mesures permettant de garantir la durabilité des investissements prévus. Au chapitre du développement des chaînes de valeur dans la région de l'Indénié- Djuablin, il s'agira de mettre à la disposition de ces bénéficiaires, des moyens de transports et des unités de transformation de produits agricoles mais aussi des plateformes des filières riz, banane, maïs et légumes.

Une assistance au montage des microprojets et un fonds de développement des chaînes de valeur ne seront pas occultés. Le dernier accord est relatif au projet d'emploi des jeunes en agro-business. Il va toucher les jeunes diplômés qui voudraient s'engager dans le développement des filières agricoles porteuses. Il s'élève à 836 millions FCFA. La BAD, a-t-il annoncé, verra l'étude mettre l'accent sur l'employabilité des jeunes dans le secteur agricole ainsi que les mécanismes de financement des projets, y compris la mise en place des centres d'incubation et d'une opération pilote selon le concept d'agri-preneur. Litsé a fait savoir que ce genre de projets en Côte d'Ivoire est le tout premier de son institution en Afrique.

Quant au ministre de l'Economie et des Finances, Adama Koné, il a rassuré sur le bon usage qui sera fait des financements. Avant de relever que ces projets ne sont qu'un début. « Nous ferons en sorte que cette approche de développement intégré soit un succès », a promis le ministre Koné. Mais bien avant, Coulibaly Nouhoun, directeur général de la planification du contrôle des projets et des statistiques au ministère de l'agriculture, a déroulé les différents projets impulsés par son premier responsable, Mamadou Sangafowa Coulibaly.