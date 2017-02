Burkina Faso: Réconciliation nationale - La Coder prête à y mettre du sien

En outre, ce rendez-vous voulu par les responsables de la Coder, a pour but de donner d'une part la parole aux députés de leurs partis respectifs. Et d'autre part, travailler à ce que ces derniers se fassent les porte-voix au sein de la représentation nationale, chose primordiale à l'effectivité de la réconciliation nationale à tous les niveaux, après l'adoption d'une procédure commune de réconciliation nationale en leur sein.

Il semble de toute évidence que la question de la réconciliation nationale, est une chose à laquelle tient énormément la Coder. A cet effet, par la voix de Me Gilbert Ouédraogo, président de l'ADF-RDA, cette coalition fait savoir qu'elle compte mener des actions allant dans ce sens. Au menu, il est prévu des échanges avec des personnalités morales et publiques qui certainement aboutiront à la tenue d'un forum pour la réconciliation nationale. « Ce forum a pour but d'unir notre démarche, de nous entendre sur un minimum consensuel sur comment aller à la réconciliation nationale », précise Me Gilbert Ouédraogo.

