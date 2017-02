Cote d'Ivoire: Le monde des médias en deuil - Kader N'dao n'est plus !

A noter, Kader N'dao avait également animé « Podium », le célèbre concours d'orchestre avec brio. Il a quitté ce monde le 14 février, jour de la célébration de l'amour, comme Joëlle C. en 2008. Le Patriote adresse toutes ses condoléances à la grande famille des médias et à la famille biologique de l'illustre disparu ! Adieu le toujours jovial Kader... le génie du micro.

Rentré des Etats-Unis où il a résidé, plus d'une décennie durant, le célèbre « cavalier » de la sémillante Dorothée Adou sur Fré- quence II en son temps, a animé, le 20 janvier dernier, une émission témoignage en hommage à Roger Fulgence Kassy. Ce jour-là, Kader N'dao était en compagnie de Barthélémy Inabo, Noël Dourey et Aïcha Koné.

C'est une nouvelle incroyable et inattendue qui a vite fait le tour de la toile ! Kader N'dao, l'un des brillants animateurs radio et télé, a été rappelé à Dieu hier aux environs de midi, selon nos sources, à la Polyclinique des Deux-Plateaux où il avait été évacué, à 11h, par ses collègues de la structure "Wendy & Co".

