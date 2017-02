Afrique de l'Est: La sécheresse fait grimper considérablement les prix des produits alimentaires

Notre participation à la Can de cette année s'est terminée à la phase des quarts de finale.… Plus »

Au Soudan du Sud, les prix des produits alimentaires ont maintenant atteint un niveau deux à quatre fois plus élevé que celui de l'année dernière, une hausse exacerbée par la persistance de l'insécurité dans le pays et une dépréciation importante de la monnaie locale.

Quant aux prix du maïs à Arusha, en Tanzanie, ils ont quasiment doublé depuis début 2016, affichant un taux 25 fois plus élevé que l'année dernière à la même période, dans la plus grande ville du pays, Dar Es Salaam.

Ainsi à Mogadiscio, les prix du maïs ont augmenté de 23% en janvier. La hausse était d'ailleurs encore plus nette dans la principale région productrice de maïs, à ShabeellahaHoose. De manière générale, dans les petites villes clés du centre et du sud de la Somalie, les prix des céréales secondaires ont doublé en janvier, par rapport à l'année dernière.

Selon le dernier Bulletin de suivi et d'analyse des prix alimentaires (FPMA), dans plusieurs régions d'Éthiopie, du Kenya, de Somalie, du Soudan du Sud, d'Ouganda ou encore de Tanzanie, les prix du maïs, du sorgho et d'autres céréales sont sur le point d'atteindre ou ont déjà atteint un niveau record.

Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), la sécheresse qui sévit en Afrique de l'est a fortement contribué à faire baisser les récoltes et à faire grimper les prix des produits alimentaires pour atteindre des niveaux inhabituellement élevés.

