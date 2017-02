Burkina Faso: Le Burkinabè Préjuce Nakoulma, un Etalon chez les Canaris

S'il a connu en 2015 une vraie-fausse exclusion de la sélection, Préjuce Nakoulma reste en effet plus que jamais un joueur sur lequel le Burkina compte pour disputer enfin sa première Coupe du monde, en 2018. En attendant, c'est le FC Nantes et la Beaujoire qui espèrent se délecter des chevauchées de l'Etalon.

En tout cas, Nakoulma a profité de la dernière CAN pour montrer l'étendue de son talent avec deux buts qui résument assez bien ses qualités de puissance et d'opportunisme qui ont permis au Burkina de finir avec la médaille de bronze.

« Quand il est en confiance et qu'il se sent important, c'est un joueur qui peut te faire gagner un match », affirme le technicien portugais.

Pour Duarte, Nakoulma « est un joueur qui va vite et qui très bon techniquement. Il a cette qualité rare d'être polyvalent et d'être bon quel que soit le poste auquel il évolue en attaque ».

A la descente en deuxième division de celui-ci, il a rejoint un autre club turc, Kayserispor, à l'été 2016. Mais l'aventure a tourné court, et Nakoulma a résilié son contrat après 13 matches et 2 buts.

Après huit ans, six clubs, et plus de 200 matches, Nakoulma a quitté la Pologne pour le championnat turc en s'engageant avec le club de D1 Mersin Idman Yurdu en 2014.

Et pour cause : le numéro 7 burkinabè (qui porte désormais le numéro 22 à Nantes) a fait l'essentiel de sa carrière dans le championnat polonais qu'il a rejoint en 2006 après ses débuts au Commune Football Club de Ouagadougou.

« Pour moi, c'est le meilleur joueur de la CAN, estime Paulo Duarte, le sélectionneur du Burkina Faso. Il a été d'un grand niveau et très régulier pendant tout le tournoi ».

Une « locomotive », un « dragster », un « taureau », etc. Les qualificatifs ont défilé durant la CAN 2017 pour parler de Préjuce Nakoulma, tellement l'attaquant Burkinabè a fait forte impression avec ses chevauchées balle au pied, dans l'axe ou dans son couloir gauche favori.

