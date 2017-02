Centrafrique: Le chef des opérations de paix affiche un optimisme prudent sur la situation du pays

Un groupe rebelle en République centrafricaine a exécuté au moins 32 civils et capturé des… Plus »

« Les progrès ne doivent pas s'arrêter là », a poursuivi M. Ladsous, appelant à tirer les leçons du passé et à poser les bases d'une paix et d'un développement durable dans le pays, même si la MINUSCA ne saurait être perçue « comme la réponse à tous les défis ».

« La Mission, ainsi que les forces de Sangaris et de l'UE, ont permis d'empêcher des atrocités de masse et l'effondrement total de l'État centrafricain », a déclaré le chef des Casques bleus, se félicitant du retour de l'ordre constitutionnel dans le pays, qui est aujourd'hui doté d'un Parlement fonctionnel, tandis que l'autorité de l'État se restaure progressivement.

« Avec environ 2, 2 millions de personnes, soit plus de la moitié de la population, ayant besoin d'une aide alimentaire, et environ 100.000 personnes nouvellement déplacées, la diminution des ressources financières est extrêmement préoccupante », a-t-il dit.

Parmi les autres avancées, le chef des opérations de maintien de la paix a mentionné le lancement d'une campagne nationale de recrutement de 500 policiers et gendarmes, le déploiement prochain d'un premier contingent centrafricain formé par l'Union européenne (UE) et la nomination, annoncée mercredi, d'un procureur spécial auprès de la Cour pénale spéciale.

M. Ladsous a souhaité que cette initiative africaine s'appuie sur les efforts du Président Touadéra et a jugé nécessaire que les griefs légitimes des groupes armés ne relèguent pas au second plan les aspirations de la vaste majorité des Centrafricains.

Afin d'y remédier, le Secrétaire général adjoint a appuyé l'Initiative africaine pour la paix et la réconciliation entre le gouvernement et tous les groupes armés dans le pays, lancée notamment par l'Union africaine, qui vise à la résolution du conflit et à l'instauration d'une paix durable.

Le Secrétaire général adjoint a averti que ces combats, principalement alimentés par des luttes de pouvoir et des conflits sur le contrôle des ressources, menaçaient de mettre à mal le processus de paix dans le pays et aggravaient une situation humanitaire déjà « alarmante ».

