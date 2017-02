C'est-à-dire donc que rien n'est gagné d'avance, puisque le pouvoir a finalement renoncé à participer à la session d'Arusha. On attend de voir la thérapie de choc que proposera le sieur Mkapa pour aplanir les difficultés et ramener tous les protagonistes autour d'une même table de négociations. Pour le moment, c'est l'impasse totale !

Car, comme on le dit, la présence du CNARED à Arusha ne signifie pas forcément l'ouverture du dialogue, ce d'autant que Bujumbura a toujours refusé de négocier avec ce mouvement et ce, en dépit de la pression et des sanctions internationales. « Le CNARED est une organisation non reconnue par la loi burundaise et qui renferme en son sein des individus recherchés par la Justice burundaise », avait d'ailleurs rappelé, le 14 février dernier, Willy Nyamitwé, le ci-devant responsable de la communication présidentielle.

C'est tant mieux donc si les uns et les autres ont accepté de mettre un peu d'eau dans leur vin. Car, comme on le dit, toute guerre finit autour d'une même table. Reste seulement à savoir si ce changement de ton de la part de l'opposition burundaise n'est pas l'expression d'un essoufflement ou d'une lassitude. Auquel cas, c'est le président Nkurunziza qui se frottera les mains ; heureux d'avoir eu ses adversaires à l'usure. C'est à se demander si avec le temps, beaucoup d'eau n'a pas coulé sous les ponts, pour ne pas dire, sous les collines de Bujumbura. Ce n'est pas impossible car, en politique, seule la fin justifie les moyens.

