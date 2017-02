Sénégal: Le ministère de la Santé veut mettre en œuvre son projet de Financement basé sur les résultats

Notre participation à la Can de cette année s'est terminée à la phase des quarts de finale.… Plus »

"Cet appui va encore contribuer à l'amélioration de la santé maternelle et infantile, de la santé des populations vivant dans les zones reculées et des personnes vulnérables dans notre pays", s'est réjoui M. Wone.

Il a rappelé que la JICA avait accompagné le ministère de la Santé et de l'Action sociale pour la mise en œuvre et le renforcement de l'administration sanitaire et l'amélioration des services à travers la première phase du projet dans les régions de Tambacounda et de Kédougou.

Il a indiqué que ce département ministériel espère "renforcer les capacités de planification et de mise en œuvre des PTA, et démarrer un projet pilote de Financement Basé sur le Résultat (FBR) dans une région au moins".

"Le ministère de la Santé et de l'Action Sociale voudrait profiter pleinement de la nouvelle opportunité qui lui est offerte pour mettre à jour les outils de planification, de suivi-évaluation et de gestion des ressources", a-t-il dit.

