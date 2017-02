Sénégal: L'Etat a commis l'erreur de promouvoir un théâtre d'élite

Notre participation à la Can de cette année s'est terminée à la phase des quarts de finale.… Plus »

"Concernant les activités théâtrales, il faut dire que le temps est en train de nous rattraper, avec des troupes théâtrales qui naissent et occupent les médias, en faisant plus que ce que font les acteurs du Théâtre national Daniel-Sorano", a signalé M. Coundoul.

"Les politiques culturelles" menées par les pouvoirs publics au Sénégal doivent être revues, avec un encadrement des acteurs et une "concertation permanente" entre ces derniers et les autorités de l'Etat, selon Ousmane Diakhaté, directeur général du Théâtre national Daniel-Sorano, de 2000 à 2013.

"Politiques culturelles au Sénégal, théâtre et conte : l'Etat et le théâtre, le cas du Sénégal" était le thème de ce séminaire, qui fait partie d'une série de rencontres qui se tiendront les deux premiers mercredis de chaque mois, jusqu'en juillet prochain.

Il intervenait au 2e séminaire de recherche de l'Institut fondamental d'Afrique noire, un démembrement de l'Université Cheikh Anta Diop, et de la Direction des arts du ministère de la Culture et de la Communication.

"L'erreur de l'Etat, dans sa politique de développement culturel, et du théâtre en particulier, depuis les Indépendances (1960), c'est d'avoir opté pour le théâtre d'élite et de ne pas trop se préoccuper des autres formes de théâtre", a analysé M. Diakhaté, spécialiste de la dramaturgie et enseignant au département de lettres modernes de l'UCAD.

