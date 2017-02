Afrique de l'Ouest: Fleuve Sénégal - Les pays riverains veulent appliquer les 3 piliers de Ramsar

Notre participation à la Can de cette année s'est terminée à la phase des quarts de finale.… Plus »

"L'OMVS est autant un exemple réussi de coopération en matière de ressources en eau que de copération sous régionale", a-t- il souligné, ajoutant que l'Autorité du bassin du Niger et du Lac Tchad ont entamé ce processus.

"Le bassin du fleuve Sénégal avec toutes les potentialités qu'il recèle reste très vulnérable à des problèmes environnementaux à caractère transfrontalier qui menacent les objectifs de développement et de gestion durable de ses ressources", a indiqué le directeur de cabinet du ministre de l'Environnement et du Développement durable, Souleymane Diallo.

Ces trois piliers sont la conservation des zones humides, l'utilisation rationnelle de toutes les zones humides et leurs ressources associées et la coopération transfrontalière et internationale à partir des ressources partagées.

Dakar — Les pays partageant le bassin du fleuve Sénégal et ayant signé la Convention de Ramsar (Iran) sur les zones humides ont décidé de mettre en application les trois piliers de ce traité ratifié le 2 février 1971, a t- on appris des représentants des pays concernés, mardi à Dakar.

