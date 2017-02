Bénin: Les ressortissants de 40 pays africains bientôt exemptés de visas

En Afrique, cette aspiration à la libre circulation des personnes et des biens a le vent en poupe. Surtout depuis l'an dernier. Jusqu'à présent, des protocoles existaient au niveau des communautés économiques régionales. Mais l'Union africaine a décidé l'an dernier de pousser les Etats à mettre un terme au visa à l'entrée des pays africains, pour faciliter notamment l'intégration et les échanges commerciaux. L'UA travaille aussi à l'élaboration d'un protocole au niveau continental pour faciliter cette libre circulation.

C'est le premier volet d'une mesure globale concernant les visas. Le second concerne le monde entier : il sera possible d'avoir le document via Internet ou à l'arrivée. Pas encore de date de mise en service de cette procédure simplifiée.

Toutes les représentations diplomatiques sont informées et le ministre de l'Intérieur a envoyé une circulaire à tous les postes-frontière. Dans les faits donc, plus besoin de visa pour les courts séjours, ne dépassant pas 90 jours.

