Bénin: Suppression de visa - Quand Talon emboîte le pas à Kagamé

Soit dit en passant, en un mot comme en mille, il faut tirer son chapeau au premier citoyen béninois qui par cette décision d'exemption de visa a emboîté le pas à Paul Kagamé. Et vivement qu'il puisse transmettre le flambeau à un autre chef d'Etat africain d'ici peu. Et par petites touches, il pourrait avoir un effet de boule de neige.

On ne le dira jamais assez, l'Afrique a mal à la libre circulation de ses propres ressortissants. C'est d'ailleurs l'un des continents où les critères d'obtention de visa sont les plus draconiens. Alors que de la CEDEAO à la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC) en passant par la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), le discours sur la libre circulation des personnes est toujours au stade de la théorie. Autrement dit, la flamme communautaire que promeuvent les textes n'a jamais été une réalité.

