Ouganda: Le ministre burundais de l'Intérieur à la rencontre des réfugiés de Nakivale

Le ministre burundais de l'Intérieur et de la Formation patriotique a entamé une visite en Ouganda mardi… Plus »

C'est le cas de ce jeune burundais à Nakivale, qui préfère garder l'anonymat, et déclare ne pas vouloir rentrer. Il dit avoir été menacé au Burundi et craindre pour sa vie. Le vice-président du comité des réfugiés, Christian Gusuku, va dans ce sens. Il affirme qu'il n'est pas temps pour les Burundais de rentrer car la situation sécuritaire dans le pays y est toujours trop précaire.

Une délégation burundaise était en visite en Ouganda mercredi 15 février à la veille de la réouverture des pourparlers à Arusha. L'équipe gouvernementale, avec Pascal Barandagiye, le ministre de l'Intérieur et de la Formation patriotique à sa tête, s'est rendue dans le camp de réfugiés de Nakivale, celui qui accueille le plus grand nombre de réfugiés burundais (près de 35 000 sur les 45 000 réfugiés burundais en Ouganda).

