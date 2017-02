C'est le 18 février à la Daguenière 49, salle Léon Mousseau Saint-Mathurin-sur-Loire, que sera projeté ce long métrage. Elle sera suivie d'un échange avec son réalisateur, le congolais Richi Michael Mbebelé, et l'acteur Georges M'boussi qui joue le premier second rôle dans ce film. "Grave erreur" sera aussi présent à la 25e édition du Fespaco (Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou) qui se tiendra du 25 février au 5 mars au Burkina Faso.

La projection du film "Grave erreur"a été rendue possible par l'association Zenga-Zenga basée à La Daguenière, dans la commune nouvelle de Loire-Authion à quelques kilomètres d'Angers en France. Cette organisation s'est donné la vocation d'être un outil culturel au service du développement économique des gens les plus démunis, vivant dans un milieu rural et défavorisé.

Elle intervient principalement entre la France et les pays d'Afrique, en particulier le Congo, et entend promouvoir le cinéma congolais. Les cours de djembé, de danse africaine et la célèbre fête estivale animent l'association et La Daguenière depuis plusieurs années.

Sorti en 2015 et produit par Afro-ciné film Entertainment en association avec Archétype INV, "Grave erreur" qui dure 1 heure 30 minutes est l'histoire d'Hervé, un jeune cadre qui témoigne d'une grande reconnaissance au service que lui a rendu, durant 9 ans, Edouard son domestique à qui il décide d'offrir une maison pour améliorer ses conditions de vie.

Ce qui ne plaît pas à Samantha sa femme qu'il a rencontrée il y a trois ans seulement, et à Fred son ami qui rentre de France. Mais Edouard cède aux propositions alléchantes de Fred.

Dans ce film, Richi Michael Mbébélé évoque le problème de la nature humaine. « J'ai voulu montrer que l'homme est fait de deux natures : la nature positive et la nature négative et que quand on parle de l'être humain qui est capable de trahir quand on lui a énormément fait confiance, c'est simplement parce qu'il y a cette autre nature-là qui, après les influences qu'on reçoit, s'exprime et crée des dégâts», a expliqué le réalisateur.

Le public aura le plaisir de découvrir à travers ce film, les étoiles montantes du cinéma congolais. Il s'agit des acteurs comme Michael Thamsy, Amanda Baye, Georges M'Boussi, Richi Mbebele et Molière Bounda qui jouent les premiers et seconds rôles.

Après sa projection en France, le film "Grave erreur" sera au Burkina Faso au Fespaco où il se retrouve dans la sélection officielle, dans la catégorie panorama long métrage, une catégorie hors compétition.

Le film "Grave erreur" poursuit son chemin après avoir reçu le prix du meilleur film au festival de cinéma Ya Beto 2016, le trophée du créateur (cinéma) à la 14e édition des Sanzas de Mfoa.

Ce long métrage a aussi été projeté à Kinshasa en RDC où il a été dans la sélection officielle au Fickin 2016, à Yaoundé au Cameroun (compétition long métrage Afrique centrale aux Écrans noirs de Yaoundé 2016), et Dakar au Sénégal dans l'auditorium du Centre africain d'études supérieur de gestion le 10 décembre dernier.

Tout ceci augure un lendemain meilleur pour ce film et pour son réalisateur qui croit fortement en l'avenir promoteur du cinéma congolais malgré les difficultés auquel il est encore confronté (manque de formation, de matériel, de producteur... ).

« J'invite le public congolais à ramener son regard vers le pays. C'est vrai que le cinéma congolais a été absent pendant un long moment, ce qui a fait que d'aucuns se tournent vers l'extérieur, mais aujourd'hui on a de quoi retenir leur attention avec ce que nous sommes en train de faire.

C'est vrai qu'on n'a pas encore atteint la qualité et l'excellence mais si les C ongolais acceptent de regarder nos œuvres, une petite économie pourrait se créer autour et cela pourra attirer même les grands centres professionnels qui pourraient venir former dans le domaine et attirer pourquoi pas des producteurs car nous avons beaucoup de talents dans le pays», a-t-il dit estimant que le gouvernement devrait aussi réfléchir sur la manière de reconsidérer les lois existant qui protègent le secteur de la culture et des arts : « Il y a beaucoup d'énergie disponible dans ce secteur et parfois on ne sait quoi en faire.

On fait des films parfois on ne sait comment les sortir alors que s'il existait des circuits gérés et contrôlés par l'Etat, ces sorties profiteraient aussi à lui qui œuvre pour la diversification de l'économie du pays».

Notons que le film "Grave erreur" est la deuxième œuvre de Richi Michaël Mbébelé après «Subtile manipulation» qui a valu le prix du meilleur film au Ficc (Festival international du cinéma congolais) en 2013.