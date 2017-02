Gambie: Hassan Boubacar Jallow, nouveau ministre de la Justice

« Il ne peut y avoir de paix s'il n'y a pas la justice. Après 22 ans d'injustice et d'abus de pouvoir voilà pourquoi l'expérience et l'expertise du ministre de la justice Jallow est nécessaire », a assuré le nouveau président gambien.

C'est devenu une tradition, Hassan Boubacar Jallow a prêté serment dans un grand hôtel de la capitale, devenu le siège de la présidence et du gouvernement. Le juriste retrouve un poste qu'il a tenu durant dix ans entre 1984 et 1994 durant l'ère du président Jawara, président renversé par Jammeh. Son objectif : créer une justice indépendante. « La justice, l'état de droit, la paix, le progrès. Ces éléments sont liés et inséparables pour aller vers la bonne gouvernance, a déclaré solennellement le nouveau ministre. Nous ferons de notre mieux mais nous ne pouvons cependant pas le faire seul. Nous devons travailler tous ensemble afin de sécuriser un système judiciaire indépendant et impartial pour notre pays ».

