Sénégal: Macky Sall annonce une visite dans la vallée du fleuve au mois de mars

Notre participation à la Can de cette année s'est terminée à la phase des quarts de finale.… Plus »

Entre 1961 et 2012, les importations de riz ont augmenté de plus de 700%. D'où cette dépendance vis-à-vis de l'extérieur de plus en plus accrue pour une denrée aussi stratégique. De 130 milliards de francs CFA injectés dans l'importation de riz en 2005, on est passé à 179 milliards en 2009.

Dakar — Le président de la République, Macky Sall visitera au mois de mars prochain la vallée du fleuve Sénégal en vue d'échanger avec les producteurs sur les réalisations et les solutions durables pour un développement harmonieux de l'agrobusiness et des exploitations agricoles familiales, selon le communiqué du Conseil des ministres.

