Algérie: Championnats d'Afrique (contre-la-montre) - Hamza Mansouri en or

Louxor (Egypte) — Le coureur algérien Hamza Masouri a décroché mercredi la médaille d'or du contre la montre individuel juniors des championnats d'Afrique de cyclisme sur route qui se déroulent à Louxor (Egypte).

Mansouri a bouclé les 29 km du parcours avec un chrono de 38 minutes et 35 secondes, devant le Marocain Mohamed Medrazi (40:29) et l'Ethiopien Kiflom Gebreselassie (40:33).

C'est la deuxième médaille d'or en juniors pour l'Algérie après celle du contre la montre par équipe, remportée lundi en ouverture des championnats d'Afrique.

En seniors (élite), la sélection algérienne a remporté la médaille d'argent du contre la montre par équipe, disputé mardi.

Les championnats d'Afrique de cyclisme sur route qui se poursuivent jusqu'au 17 février, enregistrent deux épreuves de course contre la montre par équipes et individuel élite (hommes et dames), juniors (filles et garçons) et U-23, ainsi qu'une épreuve de course en ligne élite (hommes et dames), juniors (filles et garçons) et U-23.

La dernière édition disputée en 2015 avait été organisée à Casablanca (Maroc) avec la participation de 31 nations dont l'Algérie.