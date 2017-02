Algérie: Tournoi ITF juniors Mehdi-Bouras - L'Algérien Sahtali en quarts de finale

L'Algérie a en effet engagé 20 athlètes dans cette compétition, officiée par le juge-arbitre Hakim Fatah et marquée par la présence de 30 pays étrangers, dont certaines grandes nations du tennis mondial, notamment l'Espagne, la Suisse, la Russie, la République tchèque et les Etats-Unis.

Rihane et Sahtali sont les seuls Algériens encore en lice dans ce tournoi, alors que 18 de leurs compatriotes (12 garçons et 6 filles) ont été précocement éliminés.

Les 12 garçons éliminés sont : Samir Hamza Reguig, Amine Yemi, Yanis Azzi, Yannis Benmansour, Redouane Sebih, Mohamed Forkane, Akram Azem, Aymen Abderrahmane Ali Moussa, Mohamed Ali Abibsi et Khalil Adel Radjaâ, Mohamed-Racym Rahim et Hani Kedjour.

