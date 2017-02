Maroc: Hausse de la superficie cultivée en céréales à Taourirt - 96.455 ha emblavés

La superficie cultivée en céréales dans la province de Taourirt au titre de la campagne agricole 2016-2017 a atteint 96.455 ha, en hausse de 18% par rapport à la saison précédente.

La superficie réservée aux cultures fourragères a pratiquement doublé en atteignant 4.470 ha cette saison, qui a connu également une hausse de 10% des arbres fruitiers, en comparaison avec la campagne précédente, selon des chiffres présentés par le directeur régional de l'agriculture de l'Oriental, Aziz Bellouti, lors d'une réunion tenue lundi.

Concernant les projets dédiés à la province et inscrits dans le cadre du plan régional, M. Bellouti a précisé que les travaux d'aménagement hydro-agricole de la vallée de Tafrta sur une superficie de 1.330 ha sont toujours en cours. Le projet mobilise des investissements de l'ordre de 314 millions de dirhams et bénéficiera à 525 agriculteurs.

Un canal d'adduction (25 km) et un réservoir d'eau (210 m3) ont été déjà réalisés dans ce cadre, a souligné le directeur régional, ajoutant que l'année 2017 connaîtra l'achèvement de l'ensemble du projet portant notamment sur la création de stations de pompage et des stations collectives d'épuration, le raccordement au réseau électrique et la réalisation du réseau d'irrigation.

Dans le cadre du Pillier II, 16 projets (113,3 millions DH) ont été lancés entre 2010 et 2016 et ont contribué remarquablement à l'amélioration du revenu des agriculteurs et à la création d'emplois, selon la direction. Huit autres projets d'un investissement global de 18,5 millions devront être lancés l'année en cours, selon la même source.

Concernant les projets transversaux, le directeur régional de l'agriculture a dressé un état des lieux quant au programme de développement des pâturages et l'organisation des mouvements des nomades au niveau de la province. Outre les points d'eau mis en place en faveur des nomades dans ce cadre, d'autres seront réalisés en 2017 dans le cadre d'un accord de partenariat entre le ministère de l'Agriculture et le Conseil régional de l'Oriental.

Selon le responsable régional, les travaux de mise à niveau et de protection du réseau d'irrigation dans les communes de Molqa Louidan, Ahl Oued Za, Mostakmar et Laghtitir ont été également achevés.

Dans le cadre du programme de développement agricole, un budget de 219,2 millions de DH sera alloué entre 2017 et 2019 pour l'achèvement du projet d'aménagement hydro-agricole de la vallée Tafrta, le développement des prairies et la mise en place de points d'eau et des petites et moyennes hydrauliques, a-t-il conclu.