Angola: A Benguela, le taux de fécondité estimé à cinq enfants par femme jusqu'en 2019

Pour les hypothèses de fécondité, il a été examiné et analysé les informations disponibles sur le comportement passé et présent de la fertilité dans la province et il a été constaté que le niveau de la fécondité était encore élevé.

Dans cette analyse, il a été conclu que, malgré quelques indices d'omission du nombre total d'enfants mis au monde par les femmes en âge de procréer, en particulier chez les femmes âgées et la déclaration des enfants nés au cours des 12 derniers mois, probablement en raison de l'erreur de la période de référence, les estimations obtenues sont fiables, car elles utilisent des informations de femmes plus jeunes qui ont généralement une bonne indication de leur fertilité.

Selon le rapport de l'INE, les estimations indiquent que, de 2019 à 2024, le taux global de fécondité sera réduit à 2,5 enfants par femme par an dans les zones urbaines et de 3,8 enfants par femme pour le quinquennat dans le pays, tandis que de 2024 à 2050, la tendance de la fécondité évoluera dans la logique de trois enfants par femme.

