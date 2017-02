Angola: Le financement de l'Espagne encourage le secteur entrepreneurial national

Luanda — La présidente du conseil d'administration de l'Institut de développement entrepreneurial (IFE), Dalva Ringote Allen, a déclaré mardi, à Luanda, que la ligne de crédit mise à la disposition par la Compagnie espagnole de financement et développement (COFIDES) était une importante facilité financière d?appui et d'encouragement au secteur entrepreneurial national.

Prenant la parole lors de la réunion de travail pour la présentation et la mise en œuvre de la ligne de financement, la responsable a souligné que la ligne estimée à 75 millions d'euros priorisait divers secteurs, notamment le transport, la transformation d'aliments et l'agro-industrie, la logistique, les industries extractives, l'industrie des matériaux de construction, l'industrie textile, les chaussures et les produits pétrochimiques.

Elle a expliqué que ces secteurs s'encadraient dans la stratégie de l'Exécutif de promotion de sources de financement alternatives viables pour le secteur entrepreneurial privé national, qui se réserve, dans le cadre de la coexistence des secteurs de l'activité économique, un rôle de levier de l'économie nationale tandis que l'Etat jouera le rôle de catalyseur de l'économie, définissant des stratégies, des politiques, des programmes et des actions de réglementation et de relance de la croissance économique.

Selon Dalva Ringote Allen, l'accord de coopération entre l'IFE et COFIDES entrera en vigueur jusqu'en 2019, correspondant à un horizon temporel à court terme, qui permettra aux entreprises de structurer des projets solides de partenariats dans leurs divers aspects, garantissant ainsi les conditions pour le processus de transfert de technologies et de création de valeurs de marché.

Elle a ajouté que ladite valeur de marché contribuait à l'accélération et consolidation du processus de diversification de la structure économique, dotant le pays d'économies alternatives au secteur pétrolier, qui est encore la principale source de revenus de l'économie nationale.

La responsable a souligné que le financement résultait d'un accord de coopération entre l'IFE, dans le cadre du Ministère de l'Economie, et la COFIDES, visant à soutenir le financement de projets d'affaires nationaux, à travers l'établissement des partenariats entre les entreprises angolaises et espagnoles, qui se traduisent par la création de sociétés de droit angolais.

Selon elle, les projets couverts par le financement de la COFIDES vont de 75 mille à 30 millions d'euros, pouvant être financés soit seul ou dans un régime de cofinancement.

D'autre part, la responsable a souligné le rôle important que les institutions financières nationales pourraient jouer dans l'opérationnalisation de la ligne de crédit, ainsi que dans la conduite des opérations de cofinancement, qui sont nécessaires en raison de la nature de chaque projet.

L'Institut de développement des entreprises (IFE) est un organe administratif indirect de l'Etat, affecté au Ministère de l'Economie et a sa mission de mettre en œuvre des politiques et stratégies de développement entrepreneurial privé national et étranger, assumant ainsi l'exécution pratique des tâches préalablement définies par l'Exécutif.