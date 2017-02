Le dernier conseil consultatif a eu lieu le 14 mars 2016, à Luanda, sous le thème «Faire plus et mieux avec moins des ressources".

Ce conseil consultatif a lieu à un moment où il a été lancé le défi de continuer à créer des conditions pour le bien-être de la population, concluant les projets en cours en 2017, lesquels assureront un meilleur accès à l'éducation, à la santé, à l'énergie et l'eau et au logement.

Selon un communiqué du ministère parvenu mercredi à l'Angop, la rencontre comptera sur la participation des directeurs nationaux, directeurs généraux des instituts publics, directeurs provinciaux, présidents, administrateurs et gestionnaires des entreprises publiques, les chefs de département et techniciens du secteur, ainsi que des responsables du Gouvernorat de la province de Huambo et invités.

