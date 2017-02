Centrafrique: Qui est Toussaint Muntazini, le procureur de la Cour pénale spéciale?

Un groupe rebelle en République centrafricaine a exécuté au moins 32 civils et capturé des… Plus »

« Je crois aussi que c'est toujours difficile d'avoir la justice quand il y a un conflit qui est en cours et les problèmes de la protection des témoins et des victimes et la sécurité des juges. Ce sont tous les défis auxquels il va être confronté », explique Erica Bussey, conseillère juridique de l'ONG.

Toussaint Muntazini était aussi le point focal de la Cour pénale internationale auprès de la justice militaire congolaise. Il a donc participé au transfèrement vers La Haye des Congolais Thomas Lubanga et Germain Katanga, condamnés par la CPI, et de Mathieu Ngudjolo Chui, par la suite acquitté.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.