Algérie: La coopération algéro-saoudienne - Signature de 8 accords dans différents domaines d'investissement

Alger — Huit mémorandums d'entente et accords de partenariat économique ont été signé mercredi à Alger à la faveur d'une rencontre d'affaires algéro-saoudiennes, en présence du ministre de l'Industrie et des Mines, Abdeslam Bouchouareb et du ministre saoudien du Commerce, Madjid Ben Abdallah Al Qasabi.

Les accords en question concernent les industries de transformation du phosphate, de production d'engrais naturels, de papier, la pharmaceutique ainsi que le tourisme et la maintenance.

Trois accords ont été signés entre le holding saoudienne "Radiola" et "Asmidal", relevant du groupe industriel algérien des mines (MANAL), pour le développement du secteur des mines, le premier concerne les industries de transformation du phosphate, le deuxième porte sur la production des engrais à partir du phosphate dans les régions de Oued Kebrit et Hadjar Soud et le troisième accord porte sur la transformation du gaz naturel pour la production d'engrais naturels.

L'accord prévoit la création d'une joint-venture pour le développement, l'exploitation, la valorisation et la commercialisation du phosphate de la nouvelle mine de Djebel El Ank au sud de la wilaya de Tébessa ainsi que la création des infrastructures et la formation des cadres spécialisés en la matière.

Le quatrième accord porte sur un partenariat entre la société Tonic Emballage relevant du groupe Divindus et la société saoudienne El Sanoubar de l'industrie papetière à travers la réhabilitation de la ligne de production en Algérie et la création d'une ligne de production de papier carton avec une capacité de 220.000 tonnes par an pour un coût de 108 millions USD avec des délais de réalisation jusqu'a 2019.

Le cinquième accord porte sur un projet entre la société algérienne de boissons "Ben Nafaa" et la société saoudienne de production de boissons.

Le sixième accord porte sur la création d'une joint-venture spécialisée dans la maintenance et le suivi technique des infrastructures hôtelières et touristiques entre la société IRIS GS (industrie électronique et électroménager) et la société saoudienne Morgan.

Le septième et huitième accords concernant le domaine de la santé, avec la signature de deux mémorandums d'entente entre le Centre de diagnostic médical et la société saoudienne El Kasbi, le premier portera sur un partenariat en matière d'équipements médicaux et le deuxième sur la gestion des établissements hospitaliers via des solutions informatiques.